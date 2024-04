Inter de Milão volta a vencer no Italiano e mantém 14 pontos de vantagem na liderança

Líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão venceu o Empoli por 2 a 0 nesta segunda-feira e restabeleceu a vantagem de 14 pontos sobre o rival Milan (79 a 65) após 30 rodadas. O Empoli é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 25 pontos.

Com o resultado, o time do técnico Simone Inzaghi voltou a triunfar no Italiano. Na última rodada, antes da Data Fifa, a Inter tropeçou e só empatou com o Napoli após 10 vitórias seguidas no Italiano.

A campanha da Inter é tão superior a do rival que somente o atacante argentino Lautaro Martinez, artilheiro do campeonato, fez mais gols do que todo o elenco do Empoli (23 a 22).

O argentino jogou nesta segunda, mas passou em branco e igualou seu maior período sem marcar no campeonato: três jogos seguidos. Ele só ficou tanto sem balançar as redes no início da competição, da terceira a sexta rodada, em setembro.

A Inter marcou logo aos 5 minutos do primeiro tempo, com o lateral Dimarco. O segundo gol saiu só aos 36 minutos do segundo tempo, com o chileno Alexis Sanchez, que havia entrado poucos minutos antes no lugar de Lautaro Martinez.

Na próxima rodada, a líder do Italiano enfrenta a Udinese na próxima segunda-feira. Já ao Empoli joga com o Torino no sábado.

Ainda nesta segunda-feira, na parte de cima da tabela, o Bologna venceu a lanterna Salernitana por 3 a 0, gols de Orsolini e Saelemaekers no primeiro tempo, e Lykogiannis já nos acréscimos da segunda etapa. O Bologna está em quarto lugar, com 57 pontos. A Salernitana tem apenas 14.

Concorrente direto do Bologna por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, a Roma tropeçou ao empatar sem gols com o Lecce. O time da capital permitiu que o rival abrisse 5 pontos e está com 52 na quinta posição. O Lecce é o 13º, com 29 pontos.

As demais partidas desta segunda-feira envolveram equipes que estão brigando contra o rebaixamento. O Cagliari, 16º colocado, empatou com o Verona, 15º da tabela, em 1 a 1, gols de Sulemana Kakari para o Cagliari e Bonazzoli.

Penúltimo colocado, o Sassuolo também ficou no 1 a 0 com a Udinese, 14ª do campeonato. Os gols foram de Defrel, para o Sassuolo, e Thauvin, ambos no primeiro tempo.