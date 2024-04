O delegado pede calma. Nada de correrias. A normalidade deve continuar. Era 1º de abril de 1964...

Em 1964, Omar Cassim era o delegado de Polícia titular de São Bernardo. Preocupado com as notícias que tomavam conta em especial das emissoras de rádio, ele redigiu e assinou um comunicado enviado à Rádio Independência, a poucos metros da delegacia, que ficava na Rua Dr. Flaquer.

Anos depois, Dr. Omar Cassim confiou aquele comunicado a esta página Memória, com duas vezes a sua assinatura.

Omar Cassim

(Barretos, 6-7-1923 – São Bernardo, 8-3-2011

Omar Cassim formou-se em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco. Iniciou carreira como promotor de Justiça. Em 1950 prestou concurso e ingressou na carreira de delegado de Polícia.

Foi delegado seccional, coordenador dos estabelecimentos penitenciários, diretor da Delegacia Estadual de Investigações Criminais.

Atuou em vários distritos policiais, elegendo São Bernardo como a sua cidade. Seu nome foi dado ao 1º Distrito Policial local.

O comunicado que o Dr. Omar Cassim redigiu e divulgou há 60 anos é hoje uma das relíquias do projeto Memória do Diário, sendo publicado pela primeira vez, na íntegra.

Crédito do pergaminho – Arte: Agostinho Fratini

SÃO BERNARDO, 1º DE ABRIL DE 1964. Diante da atual conjuntura política que a nação brasileira atravessa...

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 1º de abril de 1994 – ano 36, edição 8662

MANCHETE – Fernando Henrique já é o segundo em pesquisa à presidência da República, com 19% das intenções de votos; Lula em primeiro, com 37%, informa pesquisa do Ibope.

SANTO ANDRE – Sob a regência do maestro Flavio Florence, a Sinfônica de Santo André utilizava pela primeira vez o balcão-coro da Catedral do Carmo e fazia soar os sinos durante a apresentação no domingo de Páscoa.

