Com a relação estremecida, Harry e William estariam tentando reconciliar irmandade, mas Meghan Markle segue impedindo

Bandeira branca? Ao que parece, William e Harry podem estar tentando se reconciliar apesar das tretas que ainda rolam na família real. Contudo, os príncipes enfrentam um empecilho: Meghan Markle.

De acordo com o jornal Mirror, William e sua esposa, Kate Middleton, teriam tentado amenizar a rixa com Harry ao pedirem para ele levar os filhos - Archie e Lilibet, que atualmente moram na Califórnia, Estados Unidos - para visitarem o castelo da família no Reino Unido, mas Meghan não deixou os herdeiros viajarem.

Vale lembrar que Meghan e Harry abriram mão das funções reais em 2020 para viverem nos Estados Unidos e assim criarem a própria família longe dos tabloides ingleses e dos olhos da família real.

Não há como Meghan trazer as crianças para o Reino Unido. William e Kate sugeriram que Meghan e Harry trouxessem as crianças e que os dois casais e suas famílias tentassem fazer as pazes, mas a sugestão não leva a lugar nenhum até aqui, disse uma fonte ao jornal.

