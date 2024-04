Volkswagen Polo é o carro mais vendido do Brasil em 2024

O Volkswagen Polo acaba de conquistar a liderança de vendas no Brasil, sendo o veículo mais comercializado do País em 2024, considerando todos os segmentos de mercado. O hatch Volkswagen Polo já soma 27.263 unidades vendidas de janeiro a março deste ano.

A Volkswagen também é a marca que mais cresce em volume de vendas em 2024, com 76.834 unidades já comercializadas neste ano; em relação ao mesmo período de 2023 (59.724 unidades de jan-mar), foram 17.110 unidades a mais.

Esse volume de vendas representa um crescimento de 29% da Volkswagen do Brasil na comparação entre 2024 e 2023 (jan-mar), acima da indústria, que cresceu 11% no mesmo período. A marca Volkswagen também está consolidada na vice-liderança de mercado com 15,9% de market share no acumulado de 2024 e 17,5% no mês de março.