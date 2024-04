Artista de São Caetano expõe obra "Gravadas no Corpo"

A sul-caetanense Bruna Massarato, estreiou no final de março a exposição "Gravadas no Corpo" por um mapeamento de gravuristas que investigam o corpo a partir da perspectiva da mulher. A mostra reúne o trabalho de 28 artistas em atividade no Brasil, que atuam no campo de processos gráficos. A exposição pode ser visitada até 21 de abril, no Bananal Arte e Cultura Contemporânea, na Barra Funda, em São Paulo.

A curadoria da obra é de Ana Carla Soler e, além de Bruna, estão nomes como Ana Calzavara, Andrea Hygino, Andrea Sobolive, Cleiri Cardoso, Elisa Arruda, Eneida Sanches, Leya Mira Brander, Gabriela Noujaim, Natali Tubenchlak, Nara Amelia, entre outras.

O mote propulsor da exposição é o corpo de trabalho de Käthe Kollwitz (1867-1945), desenhista, escultora e gravadora alemã, que, em um cenário entre a I e a I Guerra Mundial, teve um papel fundamental nos movimentos antiguerra. Seus trabalhos trazem figuras femininas como protagonistas dos horrores causados pelo período bélico. São mães protegendo seus filhos, mulheres enfrentando a morte que rodeia seus entes queridos e a fome e a miséria provenientes das crises econômicas. No Brasil, o trabalho de Kollwitz ganhou projeção nacional no início do século XX, impulsionado pela crítica especializada. Mario de Andrade, Flávio de Carvalho e Mário Pedrosa foram críticos e escritores que escreveram importantes análises sobre sua obra.

Para visitar a "Gravadas no Corpo", o horário é de quinta e sexta, das 12h às 18h. E de sábado, das 10h às 16h.

O endereço fica à rua Lavradio, 237 - Barra Funda, no Bananal Arte e Cultura Contemporânea.