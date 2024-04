Esposa de Daniel Alves teria visitado ex-jogador de futebol após cadeia e publica foto de mãos dadas

Reencontro? De acordo com o programa Fiesta, da Telecinco, Joana Sanz já visitou Daniel Alves após o ex-jogador de futebol sair da cadeia.

Apesar de não se seguirem mais nas redes sociais, Joana marcou presença na casa de Alves em Barcelona, na Espanha, assim que ele foi solto sob fiança depois de ser acusado de estuprar uma mulher em uma boate em 30 de dezembro de 2022.

A informação do reencontro se confirmou assim que Joana publicou nesta segunda-feira, dia 1, uma foto de suas mãos entrelaçadas com as de Daniel.