Direta e reta! Fernanda causa na web ao rebater Ana Maria Braga no Mais Você

Fernanda provou que possui a língua afiada dentro e fora do BBB24. Ao participar do Mais Você e tomar café da manhã com Ana Maria Braga, a sister causou na web por conta de suas respostas super diretas e sinceras. Durante a atração matinal, ela por diversas vezes rebateu a apresentadora e não recuou quando recebeu perguntas ou comentários afrontosos. Internautas ressaltaram que parecia ter acontecido uma troca de farpas entre as duas.

Quando a comandante do programa questiona se Fernanda já conhecia o reality, a confeiteira não pensa duas vezes e responde:

- Sim, eu vivo nesse planeta, eu conhecia o programa.

Em outro momento, Ana Maria tentou argumentar que para um participante levar o grande prêmio ele precisa ter boa convivência na casa. Ao elencar as qualidades de um campeão, ela deixou uma crítica:

- A que convivesse melhor, a que se desse melhor nessa convivência, seja lá da forma que for, que cada ano é de um jeito que o campeão se resolve, que chega até a final... mas tem estratégias. Tem que ser agradável, amiga, uma série de adjetivos aí que você passou longe deles.

E Fernanda não recuou:

- Não passei longe. Então a gente não assistiu ao mesmo programa.

Ainda tentando falar sobre como deveria ter sido o jogo, a apresentadora opinou:

- Jogos assim a gente joga com amigos, não é verdade?

Firme em sua posição, a confeiteira respondeu com ironia:

- Eu joguei com bêbados também, acontece.

- O que não era o caso ali naquele momento, rebateu Ana Maria.

Enquanto participava de uma brincadeira, a ex-participante levantou uma plaquinha indicando que Davi deveria sair da casa. Ao notar que a comandante do Mais Você ficou surpresa, disparou:

- É para falar o que eu penso, né? Ou é para falar o que a gente já está sabendo?

Em um momento desconfortável, as duas ficaram apenas se encarando em silêncio. Após alguns segundos, Ana Maria perguntou se Fernanda não tinha nada a acrescentar, ao que ela respondeu:

- Pensei que tinha congelado essa tela aí, você não falou nada também. Fiquei: O que está acontecendo aqui que ninguém me contou? Estava esperando o ponto, não falaram nada. Também não entendi.

- Não, é ao vivo, não tem ninguém falando nada para ninguém, disse a apresentadora.

- Ficou parada eu também fiquei, finalizou a sister.