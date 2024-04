Em patrulha, GCM de Ribeirão Pires apreende fugitivo da Justiça

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires apreendeu, neste sábado (30), um procurado pela Justiça e que também estava em posse de um aparelho celular furtado. O indivíduo não teve a identidade revelada.

Equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), em patrulha pela Rua Paraisópolis, avistou o suspeito, que demonstrou nervosismo com a aproximação da Guarda. Dessa forma, os agentes de segurança decidiram parar o homem.

Em busca pessoal, os GCMs descobriram que o homem tinha mandado de prisão em seu nome e que ele estava foragido. Sem esboçar reação, o homem confirmou a informação e acabou sendo detido pela Guarda.

Ainda durante a averiguação, os integrantes da ROMU encontraram um celular com o suspeito. Ao pesquisar a procedência do aparelho, descobriram que o item era furtado, como apontava a numeração do IMEI, código numérico único que identifica cada celular.

O homem, então, foi conduzido à DP (Delegacia de Polícia) de Ribeirão Pires, onde foi apresentado ao delegado do plantão. Voz de prisão foi proferida e o suspeito segue à disposição da Justiça.