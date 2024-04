Espetáculo “Burnout” tem ingressos disponíveis no Sesc Santo André

O espetáculo Burnout, concebido por Lis Ricci e com direção de Erica Montanheiro, ocupa o teatro do Sesc Santo André no fim de semana dos dias 5 e 6 de abril. Abordando a síndrome do esgotamento profissional, reconhecida pela OMS em 2022, conta com dramaturgia de Lis Ricci e Angela Ribeiro, elenco composto por Palomaris, Priscila Ortelã, além de Ricci e Ribeiro, e mergulha nas experiências reais das atrizes para explorar os limites entre realidade e ficção. Ingressos já estão disponíveis.

A peça de 90 minutos questiona as escolhas que levam ao burnout, especialmente em profissões como saúde e educação, onde mulheres e mães são mais afetadas. Baseando-se na própria vivência de Ricci como ex-professora, o espetáculo revela o acúmulo de funções e a pressão do sistema capitalista como fatores determinantes.

A dramaturgia mistura elementos documentais e ficcionais, enquanto a encenação incorpora múltiplas responsabilidades cênicas, refletindo a "estética da exaustão". A comédia surge como contraponto à seriedade do tema, oferecendo uma visão crítica sobre as relações abusivas e a precariedade do trabalho contemporâneo.

O espetáculo, produzido pela Movicena Produções, também explora elementos visuais inspirados no boxe, sugerindo uma preparação corporal para enfrentar o burnout. Com uma abordagem provocativa e multifacetada, a peça convida o público a refletir sobre as condições de trabalho e os limites do esgotamento profissional.

O Sesc andreense fica na Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar. Informações podem ser obtidas em (11) 4469-1200 e os ingressos saem por R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00.