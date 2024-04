Maraisa solta a voz ao lado de Murilo Huff e internautas disparam: Tão magra que está até perdendo as forças para cantar

Não é de hoje que Maiara, da dupla com Maraisa, está chamando atenção por conta de seu emagrecimento após a cirurgia bariátrica. No último domingo, dia 31, o corpo da cantora virou novamente pauta quando ela foi vista cantando com Murilo Huff em um palco montado no meio de uma rua de Goiatuba, em Goiás.

A dupla soltou a voz ao som de Eu Vou Te Esquecer, música de Bruno e Marrone e Chitãozinho & Xororó, formando um aglomerado de pessoas. Na legenda do vídeo, Murilo brincou:

A cerveja abre sozinha.

Contudo, os internautas não deixaram de reparar no corpo de Maraisa:

Está tão magra que está até perdendo as forças para cantar. Só quem não ver o quanto está mulher que tinha um sorriso radiante está sofrendo por dentro, escreveu uma seguidora.

Surreal o quanto ela está magra, escreveu outra.