Relógio usado por Neymar Jr. na final do Paulistão tem valores que podem ultrapassar 12 milhões de reais

Neymar Jr. chegou na Vila Belmiro mergulhado no estilo. O jogador de futebol, que começou a carreira no Santos, marcou presença na final do Campeonato Paulista ao lado de Pepe e Clodoaldo - e ainda carregou a taça da competição.

O Menino da Vila usou um relógio que possui um valor mais alto do que a premiação. No pulso do craque, estava uma peça do modelo Richard Mille RM-68-01 Tourbillon. O assessório é uma edição limitada lançada em 2016 e pintada à mão por Cyril Kongo. Apenas 30 unidades foram produzidas, tornando o item extremamente raro.

Em vídeo do momento em que Neymar Jr. pega a taça e entra com ela no palco do primeiro duelo da grande final, é possível ver o luxuoso relógio em seu pulso. Em seu ano de lançamento, ela era avaliada em cerca de três milhões e 460 mil reais. Atualmente, anúncios apontam que os valores começam em cinco milhões e 200 mil reais, podendo atingir até 12 milhões e 500 mil reais. No entanto, a média é de seis milhões e 520 mil reais.