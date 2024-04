No Mais Você, Fernanda fala sobre estratégia no BBB24: Não tava preocupada em fazer amigos

Fernanda foi a última eliminada do BBB24, e marcou presença no Café com o Eliminado no Mais Você desta segunda-feira, dia 1º. Em conversa com Ana Maria Braga, ela foi bastante questionada sobre seus motivos para ter entrado no programa.

- Eu fui buscar meus objetivos. Que foi sair para um grande recomeço. E eu precisava de um baque, de um impulso. E eu acreditava que o programa poderia trazer isso, disse ela.

Ana foi direta e questionou Fernanda mais de uma vez sobre suas motivações. Inclusive, dizendo que o BBB não é para um lugar para se autoconhecer. Então Fernanda rebateu:

- Eu fui para recomeçar a minha vida. Eu não assistia, não via todas as questões, não era aquela pessoa que vivia o BBB na internet. Eu mesma não parei para assistir ao programa ao longo dos anos.

Chora bonequinha

Fernanda também relembrou seu famoso bordão - chora bonequinha. Para a surpresa de Ana, a sister contou que a fala foi totalmente espontânea:

- Saiu na hora. É uma briga. É uma situação muito chata, ninguém quer passar por isso. Deboche é uma coisa que tá enraizado. O bonequinha foi porque eu a colocava como uma bonequinha. Eu sempre coloquei ela dentro do jogo de classe, de bonequinha, de se fazer de vítima. E saiu com base no que eu já projetava nela. Eu vi que ela tava querendo chorar, ai eu falei chora bonequinha.

Aproximação com aliados?

Fernanda também foi bastante questionada por Ana sobre a sua aproximação com os rivais já no final do jogo. Segundo a sister, ela não teve nenhuma intenção de fazer isso por estratégia.

Ao falar sobre seu objetivo no jogo, ela disparou:

Não tava preocupada em fazer amigos, mas eu sabia que precisava de aliados. Eu precisava de forças, eu precisava de força masculina. A minha base era ganhar provas. Queria ter ganhado mais. Infelizmente, as provas são extremamente justas, habilidades diferentes. A Pitel foi um grande presente. Meu maior foco era justamente esse, e não foi bem-sucedido.