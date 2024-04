Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, recebe apoio de amigos em meio à batalha contra câncer

Anderson Leonardo está enfrentando um momento bastante difícil enquanto batalha contra o diagnóstico de câncer. O cantor voltou a ser internado em estado grave, mas tem recebido o apoio e carinho dos companheiros do Molejo e fãs. No último domingo, dia 31, o Domingo Espetacular reuniu algumas mensagens enviadas ao artista.

Mesmo internado, o vocalista do grupo de pagode pediu para os companheiros seguirem cumprindo a agenda de shows pelo Brasil, mas é claro que ele nunca é esquecido. Em conversa com o programa, Alceu Maia, produtor musical, não poupou elogios ao talento de Anderson:

- Vou falar uma palavra: genialidade. O Anderson é um gênio.

Os integrantes do Molejo não pouparam palavras para dizerem que estão sempre ao lado do amigo, mesmo com as dificuldades. Os artista confessaram que o grupo não é apenas profissional, mas se tornou uma verdadeira família.

- A gente já subiu no palco sem se falar e termina o show se falando, rindo, confessou Andrezinho.