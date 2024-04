Ana Maria Braga relembra diagnóstico câncer proveniente de HPV: - Não tinha a mínima informação

Em entrevista ao Fantástico, exibida no último domingo, dia 31, Ana Maria Braga compartilhou detalhes de seu segundo diagnóstico de câncer proveniente do vírus HPV. A apresentadora descobriu que estava com a doença em 2001.

Durante a conversa, a comandante do Mais Você começou relatando que demorou para saber que estava com câncer.

- Quando eu consegui descobrir o que eu tinha, ele já estava adiantado. E aí eu tinha uma chance mínima de sobrevivência. Então, é muito assustador.

Assim que recebeu a notícia, já foi avisada pelo médico sobre sua origem. No entanto, ela não sabia o que era HPV e não tinha informações sobre o vírus.

- Era proveniente do HPV. Não tinha a mínima informação.

Em seguida, declarou que se tivesse acesso a uma vacina teria tomado.

- Você já imaginou alguém com câncer e falar: Nossa se eu soubesse que tinha uma vacina, estaria evitando tudo isso. Eu teria tomado a vacina.

Ana Maria aproveitou para enviar um recado aos telespectadores destacando que não deveriam haver julgamentos e nenhum paciente tem culpa do diagnóstico.

- Você não tem que se sentir culpada por ter ficado com câncer. Você não tem culpa. Porque você é uma mulher sexualmente ativa. Você é mãe, não tem como ser mãe sem ser sexualmente ativa. Eu acho que a sexualidade tem que ser encarada da forma que ela é. É uma coisa natural, feita da natureza, senão a gente não estaria aqui.

Por fim, a apresentadora aconselhou todos os pais a vacinarem seus filhos contra a HPV.

- Se você tiver filhos menores, vai estar protegendo para o resto da vida essa pessoinha que você ama. Tem agora a vacina. Isso é coisa magnífica, isso é ouro puro.