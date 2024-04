Reações de Thaís Fersoza e Ed Gama em conversa com Fernanda, eliminada do BBB24, incomodam web

Na madrugada desta segunda-feira, dia 1°, Fernanda participou do Bate-Papo Com Eliminado do BBB24. A ex-sister revisitou todos os seus momentos dentro da casa mais vigiada do Brasil ao lado de Thaís Fersoza e Ed Gama, porém, as caras e bocas dos apresentadores dividiu opiniões na web.

Acontece que os dois estavam tendo reações bem distintas a tudo que Fernanda falava. Enquanto Fersoza estava mais séria, sem dar risada das brincadeiras da ex-sister, Gama foi completamente na mão contrária e decidiu se jogar de cabeça no momento, chegando até a dançar com a confeiteira.

Na conversa, Fernanda analisou a proximidade de Pitel e Lucas Buda. Ela confessou que, muitas vezes, ficava com ciúmes das interações tão íntimas deles e viu algumas cenas que não concordou, como, por exemplo, quando o professor teria afastado um mosquito da pélvis da assistente social.

- Tinha um mosquito aqui na pelve, e ele tirou o mosquito da Pitel. Quem que tira o mosquito de cima da pelve da menina? Aí eu fiquei quieta, a pelve não é minha. Da minha pelve, ninguém vai tirar mosquito, deixa o mosquito fazer dengue aqui, não vai colocar a mão na minha pelve.

Na sequência, a ex-sister disse que, em alguns momentos, ela chegava a querer competir pela atenção de Pitel.

- Tinha alguns momentos que ele ficava alisando ela, passando muito a mão no cabelo dela. O olho brilha. Sempre vi uma admiração incrível da parte dele, ele tem a Pitel como se fosse um anjo, um mártir dele.

Em outro momento, Fernanda avaliou sua participação durante o confinamento e as polêmicas que protagonizou lá dentro. A recém eliminada confessou que não concorda com algumas de suas falas e que precisa repensar em algumas coisas que aconteceram no programa.

- Estando lá é loucura. A percepção é outra. Como eu mesma me vendo aqui já é outra. Só que, quando você está vivendo ali, tudo é muito estranho. Tudo parece muito armado, tudo parece muito definido, tudo parece muito falso. Todos os movimentos parecem, sim, premeditados. Interesseiros a todo instante. E a gente consegue, sim, fazer preconceitos. Temos. A gente olha e vê que não combina, que não bate.

Depois, a sister disse que, ao sair do BBB24, esses julgamentos chegaram ao fim, uma vez que, agora, ela terá acesso a tudo que realmente aconteceu e pode entender melhor as situações que se desenrolaram no programa.

- Saindo do jogo não tem mais nada disso. Tudo o que eu falei não faz mais sentido. Onde, em que momento, eu vou fazer comentários como esse? Quais julgamentos são esses se eu não tenho a vivência aqui fora? E vendo isso, acredito que tenha sido muito doloroso pra quem está assistindo. E, não, não concordo com nada do que falei porque eu não tenho experiência de vida com elas. Eu tive experiência de jogo com elas e fui baixa, fui ruim.

Mas, o que realmente chamou a atenção da web foram as reações de Thaís Fersoza e Ed Gama ao longo da conversa. Enquanto o humorista estava se acabando de rir com o jeito leve e despreocupado de Fernanda, a apresentadora preferiu manter o tom mais sério.

E os internautas ficaram divididos entre as reações. Enquanto alguns concordaram com a postura de Thaís, outros acharam que ela estava muito dura e não soube comandar direito a conversa.

Ficou totalmente nítido o quanto Thaís Fersoza não se interessou por esse bate papo com a Fernanda. Usou o celular no meio da entrevista e, no fim, não dançou com ela (nem para fazer uma média). Realmente, Ed Gama alivia esse pós para os eliminados com maestria.

Fernanda e Ed Gama ignorando totalmente a sem sal da Thaís. Coloquem essa mulher no Domingão pra gente ver ela ignorando a Dona Déia também!

A diferença de postura do Ed Gama, super interagindo com a Fernanda, enquanto a Thaís Fersoza demonstra zero profissionalismo com cara de deboche e escutando áudio de WhatsApp no meio da entrevista. Espero que não renovem com ela ano que vem, péssima!

Por outro lado, alguns internautas concordaram com o posicionamento de Thaís e opinaram dizendo que o humorista precisava ter levado a conversa um pouco mais a sério ao invés de se divertir tanto.

A Thaís que está certa em fechar a cara e não achar graça nas bestagem que a Fernanda fala. Já o Ed Gama não aprendeu nada, né? Ficou rindo da convidada chamando Alane de v*******a e foi cancelado por isso.

Tiro meu chapéu pra Thaís. Enquanto ela fica séria com todas as falas que está passando que a Fernanda falou, o Ed Gama da risada de tudo. Vocês tem noção?