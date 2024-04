Após denunciar marido, Leticia Birkheuer fala sobre traumas da violência doméstica na infância

Leticia Birkheuer usou as redes sociais para afirmar ter sido vítima de violência psicológica por parte do marido, Alexandre Furmanovich, de 39 anos de idade, com quem tem um filho. Com a grande repercussão do caso, ela decidiu nesta segunda-feira, dia 1º, falar sobre os traumas que a violência doméstica pode trazer para as crianças.

O texto compartilhado por Letícia é da psicóloga Sailin Vieira:

Presenciar violência doméstica está entre as experiências adversas na infância geradora de traumas. Se você desrespeitar, machucar, humilhar, xingar a mãe de seus filhos, você os sujeitará a traumas. Mesmo que você acredite que eles não compreendem, fique sabendo que eles observam e sentem tudo.

E continua:

Os filhos que presenciam as inúmeras violências praticadas pelo agressor podem desenvolver traumas ao longo do tempo com sintomas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dependência química, problemas de relacionamento. Eles também correm risco de ter prejuízos cognitivos, como distúrbios na aprendizagem. Testemunhar a angústia da mãe durante os maus-tratos torna-se uma lembrança duradoura. A mãe é o vínculo afetivo inicial, e presenciar seu sofrimento, sentir seu desamparo e não poder ajudar é profundamente traumático.