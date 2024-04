Internautas exaltam homenagem feita por Luciano Huck e comentam anúncio de aposentadoria de Raul Gil: Seu legado permanece

No último domingo, dia 31, Raul Gil subiu no palco do Domingão com Huck para receber uma bela homenagem. O icônico apresentador de 86 anos de idade reviu os momentos mais marcantes de sua carreira e até ganhou um microfone dourado, sua marca registrada.

Enquanto relembrava alguns de seus melhores quadros e vivências na televisão brasileira, o comandante do Programa do Raul Gil chegou a se emocionar e cair nas lágrimas. Diversos artistas que tiveram seus talentos revelados por Raul em sua atração do SBT - que é exibida todos os sábados - fizeram questão de deixar mensagens de carinho ao comunicador. Para isso, Luciano Huck recriou o cenário de Cartas e Cartazes, colocando escondido atrás de cada uma das cartas alguém importante na carreira do veterano.

Dentre as pessoas que enviaram recados ao apresentador, estavam Simony, Sidney Magal, Ary Toledo, Ratinho e Paulo Miklos, do Titãs. Após receber as mensagens emocionantes, Raul aproveitou para revelar que irá se aposentar ainda em 2024. Após passar mais de 60 nas telinhas, ele pensa em parar.

- Quero avisar a vocês e ao telespectador que esse ano eu me aposento, não farei mais televisão. Vou ficar até o fim desse ano, de 2024, e vou dar uma parada. Acho que está na hora de eu me aposentar.

Nas redes sociais, Tom Cavalcante elogiou a homenagem feita por Luciano Huck:

Ainda tocado pela espetacular homenagem do ⁦Luciano Huck⁩ ao mestre Raul Gil.

Internautas também exaltaram o programa feito pelo artista e reagira, à notícia da aposentadoria de Raul.

Que bom vê-lo sendo homenageado em vida, ele merece. Domingão TV globo e Raul Gil juntos foi maravilhoso ver essa homenagem merecidíssima na TV nesse domingo de páscoa, escreveu um.

Seu Raul, você tem toda minha admiração! A melhor coisa é saber quando parar! Seu legado permanece no coração de todos seus fãs!, comentou outro.

Parabéns Luciano Huck e Tv Globo. Homenagem super merecida!! Temos que valorizar em vida!, declarou um terceiro.