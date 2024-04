No paredão, Beatriz critica voto da líder Giovanna: Não sabe nem se posicionar. Veja o que rolou na madrugada do BBB24

O BBB24 entrou no modo turbo, e depois da eliminação de Fernanda, Giovanna venceu a prova do líder e colocou Beatriz na berlinda. O paredão foi finalizado entre a moça, Alane e Pitel. Com isso, os brothers tiveram muito o que conversar durante a madrugada.

- Não sabe nem se posicionar, pega uma liderança na mão e não sabe nem movimentar o jogo, disse Beatriz, ao criticar o voto de Giovanna.

Alane ficou bastante abalada com paredão, e recebeu apoio de Matteus e até de MC Bin Laden.

- Vocês vão passar por essa. Mais uma batalha, disse Alegrete.

- Eu gosto de você, disse Bin.

Emocionado, Matteus ainda disparou:

- [Com] vocês eu quero amizade para vida, eu quero ir à casa de vocês, ver as crias de vocês crescerem.

Lucas Buda e Pitel

Pitel também ficou bastante abalada, tanto pelo paredão quanto pela saída de Fernanda:

- Ai, isso aqui é muito difícil. Achei que eu não ficaria tão baqueada, disse Pitel.

E continuou:

- Eu não vou viver de novo, porque até o contexto é diferente. Mesmo que a gente divida o mesmo espaço muito tempo, não vai ser a mesma coisa, porque cada um vai estar com a vida acontecendo, e aqui dentro a minha vida acontecendo era ela [Fernanda].