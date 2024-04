Viúvo de Suely Nogueira anuncia pré-candidatura

Coordenador de atendimento do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) de São Caetano, Nilton Ferreira, viúvo da ex-vereadora Suely Nogueira (Podemos), falecida em novembro de 2021, projeta seguir com o legado deixado pela ex-parlamentar.

Nilton assinou a ficha de filiação no Progressistas na manhã de ontem, em uma cafeteria nos arredores da Câmara Municipal, na Avenida Goiás. O ato contou com os recém-filiados ao partido, como os vereadores Marcel Munhoz, que deixou o Cidadania, e Gilberto Costa, dissidente do Avante. Nilton já se colocou como pré-candidato a vereador nas eleições de outubro.

O viúvo de Suely sempre foi filiado ao PTB, atualmente PRD, e deixou o partido já há algum tempo. Até ontem, estava sem partido. “Meu desejo é o de dar prosseguimento ao trabalho que minha esposa fazia, especialmente na área social, independemente de política”, declarou ao Diário.

Com o cargo em vacância por conta do falecimento da vereadora Suely Nogueira, o vereador Edison Parra (Podemos) foi convocado para assumir a cadeira.