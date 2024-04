Palavra do Leitor - 1º de abril de 2024

Emprego

Sendo um mês com menos dias úteis como o de fevereiro, a criação de empregos com carteira assinada divulgada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de 306.111 novas vagas surpreende as mais otimistas das estimativas. E representa um salto de 21,2% sobre o mesmo período de 2023, com 252.451 vagas criadas. E no primeiro bimestre do ano, o saldo é positivo com 474.614 novas vagas de empregos, ou mais 28% sobre os 342.509 do mesmo mês de 2023. Os setores que mais criaram empregos em fevereiro: serviços 193.127, a indústria geral mais 54.448, construção civil outras 35.053, e o comércio 19.724 vagas. Esses números citados acima indicam que este ano poderemos ter um crescimento econômico maior que os estimados até aqui de 1,9% pelo BC, e 2,2% pelo governo. Um bom sinal.

Paulo Panossian



São Carlos (SP)

Democracia?

Na ‘democracia relativa’, de Nicolás Maduro e de Putin, para não arriscar a reeleição, impedem a concorrência dos adversários. Na Venezuela e na Rússia o processo eleitoral é de candidato único e, de alguma forma, inviabiliza os adversários com prisão ou impedimento ‘legal’. Na Rússia, o adversário, prisioneiro em condições sub-humanas, morreu à véspera da eleição. No Brasil, os mentores no combate à corrupção via Operação Lava Jato, com a inversão de valores, são vítimas que estão sendo desmoralizadas e perseguidas pelos apenados já libertos. Alguns dos corruptos já retornaram à mesma empresa que dilapidaram (refinaria Abreu e Lima). Assim, o Brasil que, com a Lava Jato deu esperança às pessoas de bem, hoje segue célere o processo, a receita venezuelana, para adoção da ‘democracia relativa’.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Judas

O Judas que eu vejo que tinha ser malhado pela opinião pública era o ex-chefe municipal de Mauá Átila Jacomussi, que em sua oportunidade nada fez para o município, e que passou mais tempo guardado em Tremembé do que sentado na cadeira do Executivo. E a população que sofreu com quatro anos perdidos, deixando a Administração no vermelho e impedindo o atual mandatário, Marcelo Oliveira, de trabalhar. Na verdade, não ficou somente quatro anos parada, e sim seis anos para o sucessor colocar em ordens a parte financeira da cidade, dependendo muito das emendas de deputados federal e estaduais. Lembrando que o pré-candidato Átila Jacomussi, em quase dois anos na Assembleia Legislativa, não trouxe nenhum real em emendas para a nossa Mauá. E o pior: vá nas obras da Prefeitura pela cidade, o mentiroso Jacomussi tenta pegar créditos em vídeos para mentir aos eleitores mauaenses.

Eduardo Furtado

Mauá

O STF

Como definir este atual STF (Supremo Tribunal Federal) que muda suas decisões ao sabor de quem está no ‘alvo’? Agora, o foro privilegiado está virando foro especial, já com votação a favor de cinco ministros, mesmo o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, pedindo vistas? Será perseguição política ou de um político? O Congresso vai se manifestar com certeza. Não devia haver foro privilegiado e nem especial!

Tânia Tavares

Capital