Fim de jogo! Fernanda é a décima quinta eliminada do BBB24

Aconteceu na noite deste domingo, dia 31, mais uma eliminação no BBB24. Disputaram a berlinda da semana Beatriz, Fernanda e Giovanna, no entanto, Fernanda acabou sendo a escolhida pelo público para deixar a casa. A confeiteira deixou o reality com 57,09% da média dos votos para sair. Na segunda colocação ficou Giovanna, com 37,85% dos votos. A participante com menos votos para sair foi Beatriz, com 5,06%.

Para quem não lembra, Pitel, a Líder da vez, colocou Matteus e Beatriz na sua mira para o paredão. O brother, porém, deixou de ser opção ao ficar imune. Sendo assim, Bia foi a única opção disponível. Com cinco votos, Fernanda foi a mais votada da casa e foi parar no paredão.

