Modo turbo! Giovanna vence Prova do Líder e Alane, Beatriz e Pitel formam o décimo sexto paredão do BBB24

Noite agitadíssima na casa mais vigiada do Brasil! Após a eliminação de Fernanda, aconteceu também neste domingo, dia 31, uma nova disputa pela liderança, Giovanna, levou a melhor. Logo após a disputa, uma nova berlinda foi formada, Alane, Beatriz e Pitel foram as escolhidas para competir no décimo sexto paredão do reality.

Os participantes se dividiram em três grupos, sendo eles, o grupo 1, Pitel, Lucas Henrique e Giovanna; Davi, MC Bin Laden e Matteus formaram o segundo grupo e Alane, Beatriz e Isabelle formaram o terceiro. O trio que fizer o pior tempo recebe consequências: Paredão, Imunidade e Segue o jogo. No entanto, Isabelle ganhou imunidade; Alane foi parar paredão como consequência da prova do líder e Beatriz seguiu o jogo, mas acabou sendo a escolha da líder da semana.

Para quem vai sua torcida? É fogo no parquinho em modo turbo!