Caça ao Tesouro de Páscoa bate recorde de crianças e alimentos

A Páscoa animou o final de semana (30 e 31) de mais de 10 mil crianças em Santo André, que aproveitaram para participar da Caça ao Tesouro de Páscoa, realizados pela Prefeitura de Santo André nos parques Celso Daniel e Regional da Criança – Palhaço Estremilique. Cerca de 3,5 toneladas de alimentos foram arrecadadas e seguirão para o Fundo Social de Solidariedade e, posteriormente, repassado às 123 entidades assistenciais cadastradas, que auxiliam aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

"Começamos os festejos de 471 anos de Santo André com as crianças participando deste grande evento. Será um mês repleto de entregas, inaugurações, e sempre de muita solidariedade", disse o prefeito Paulo Serra. O número de crianças e de alimentos entregues bateu o recorde do ano passado - 6 mil participantes e 3 toneladas.

Além da atividade principal, ainda trouxe cenografia, recreação, distribuição de pipoca e algodão doce, pintura facial, balões personalizados, entrega de brindes e doces, além do Coelhinho da Páscoa, promovendo gincanas e interações.

Esta é a primeira atividade prevista na programação do mês de aniversário de Santo André. A agenda completa está disponível no site www.santoandre471anos.com.br.

A programação do aniversário de 471 anos da cidade é uma realização da Youp, com apoio da Prefeitura de Santo André e do Fundo Social de Solidariedade.