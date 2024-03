Santos domina na Vila Belmiro, vence Palmeiras e abre vantagem

O Santos jogará a segunda divisão pela primeira vez em sua história, mas, a julgar pelo seu desempenho nos primeiros meses de 2024, não terá dificuldades para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Isso ficou ainda mais evidente pela atuação diante do Palmeiras, atual bicampeão brasileiro e paulista. Sob os olhares de Neymar, que entrou em campo na Vila Belmiro com a taça que será entregue ao campeão, o time de Fábio Carille dominou o primeiro clássico da final e largou em vantagem na decisão do Paulistão ao ganhar por 1 a 0.

Foi do venezuelano Otero o gol que garantiu a vitória do Santos e deu à equipe alvinegra a vantagem do empate no jogo de volta, na semana que vem, quando será conhecido o campeão paulista deste ano. A seu favor, o Palmeiras, que viu cair sua invencibilidade no torneio, terá o Allianz Parque lotado, mas precisa ganhar por ao menos dois gols de diferença para erguer a taça pela terceira vez seguida, feito que não acontece desde 1934. Caso vença por um, o título será decidido nos pênaltis.

Curiosamente, nos dois anos anteriores em que levantou a taça do Estadual, o time de Abel Ferreira perdeu o jogo de ida contra São Paulo e Água Santa.

O Santos fez Neymar e mais de 15 mil torcedores felizes na Vila Belmiro. Foi competitivo como tem sido e dominou o Palmeiras durante a maior parte da partida. No primeiro tempo, teve mais volume de jogo, empurrou o rival para o campo de defesa e chegou com perigo em arremates de fora da área.

A virtude do Palmeiras foi se defender bem e fazer uma leitura tática inteligente nos primeiros 45 minutos. Inteligente não foi Flaco López na única chance de gol que os visitantes criaram na etapa inicial. Artilheiro da competição, o argentino ficou na cara do gol após assistência de Endrick, mas parou no goleiro João Paulo quando poderia tentar uma finalização por cobertura.

O Santos voltou ainda melhor do intervalo e foi premiado aos dois minutos, quando Guilherme fez o que quis com Marcos Rocha e cruzou na cabeça de Otero, que apareceu sozinho na pequena área e mandou para as redes.

Ficou claro, pelo gol, que o caminho para a vitória santista era explorar as vulnerabilidades dos laterais palmeirenses. Marcos Rocha, veterano frágil defensivamente, e Piquerez, em péssima fase, foram dois dos piores em campo.

Abel Ferreira, que não raro tira os jogadores de suas posições originais e improvisa conforme o adversário, continua usando Mayke improvisado de ponta e fez Raphael Veiga virar volante. Endrick, longe do gol, tinha que buscar a bola e até chegou a armar as jogadas, tamanha a passividade do meio-campo palmeirense.

Esse cenário foi favorável ao Santos, que superou suas limitações técnicas e, empurrado pela torcida, encurralou o poderoso rival, mostrando que, embora um esteja na elite do futebol brasileiro e o outro na segunda divisão, a disparidade entre as equipes em campo não é grande.

Inquieto à beira do gramado, o técnico português tirou Endrick, substituição que já estava programada devido às dores na coxa que incomodam o jovem atacante desde o duelo contra a Espanha, em Madri. Entrou em seu lugar Lázaro. Rony e Richard Ríos também foram a campo e deixaram o time mais veloz e perigoso.

Mas João Paulo salvou o Santos nas finalizações de Rony e Lázaro e na bobeada de Felipe Jonathan, que quase marcou contra. O goleiro foi personagem central no triunfo do Santos, que está perto de conquistar seu primeiro título em oito anos.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 1 X 0 PALMEIRAS

SANTOS - João Paulo; JP Chermont (Aderlan), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt (Rincón), Diego Pituca e Giuliano (Cazares); Guilherme, Julio Furch (Morelos) e Otero (Pedrinho). Técnico: Fábio Carille.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo; Mayke (Estêvão), Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos), Raphael Veiga e Piquerez (Vanderlan); Endrick (Lázaro) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

GOL - Otero, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Schmidt, Zé Rafael, Estêvão, Morelos.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 1.075.330,00.

PÚBLICO - 15.946 torcedores.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).