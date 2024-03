Grande ABC tem nesta semana oferta de 755 postos de trabalho

O Grande ABC tem oferta de 755 postos de trabalho nesta semana. As vagas estão disponíveis nos centros públicos de emprego e renda de cinco das sete cidades e podem ser acessadas presencialmente ou pela internet.

Em Santo André são 132 vagas. Se destacam as 50 para operadores de telemarketing, 15 de auxiliar de limpeza e 15 de auxiliar de produção. Interessados nesta e em outras oportunidades de emprego devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, compareça no dia e hora agendados com RG, CPF e CTPS física ou digital no CPETR, localizado na Prefeitura.

Em Mauá são 213 e entre as diversas funções disponíveis estão: operador de cobrança (telemarketing), operador de máquina injetora de plástico, repositor, vendedor interno, vendedor externo, alimentador de linha de produção e carpinteiro de obras.

O CPTR fica na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Em Diadema, ao todo são 80 vagas, para todos os níveis, incluindo três vagas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência) e oito de estágio. Para se candidatar às vagas, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Ribeirão Pires tem 46 vagas em aberto. Sendo 20 para repositor de mercadorias. Os interessados devem procurar o PAT, nas dependências do Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

São Caetano oferece 284 colocações. Para conferir as vagas os interessados deve acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp. gov.br) e clicar em Portal do Emprego.