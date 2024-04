Obras avançam nos ginásios de Ouro Fino e Vila Gomes

A Prefeitura de Ribeirão Pires dá andamento à reforma do ginásio do CTT (Centro Técnico de Treinamento) Ouro Fino e avança na construção do novo ginásio poliesportivo da Vila Gomes. As obras integram pacote de investimentos públicos destinados ao fortalecimento do esporte no município, com a ampliação da oferta de cursos gratuitos e da agenda de competições periódicas.

No CTT de Ouro Fino, que recentemente ganhou o primeiro campo de futebol de grama sintética da cidade, o ginásio também está sendo modernizado. Além da reforma das arquibancadas, dos telhados e da rede elétrica, o espaço se tornará poliesportivo, ganhará grades e redes proteção lateral, novos portões, nova iluminação de LED interna e externa, piso novos, traves de futsal e handebol, postes para a prática de voleibol e tabelas para a prática de basquete. Os recursos foram destinados por meio de emenda parlamentar e liberação de verbas do governo do Estado.

A Prefeitura também dá sequência as obras para implantação de novo ginásio poliesportivo no bairro Vila Gomes, ao lado do campo municipal de futebol. A quadra coberta seguirá medida oficial e contará com arquibancada para receber até 2.200 pessoas.

Estamos dando forma à nova proposta de estímulo ao desenvolvimento social de forma integrada. Nossas equipes trabalham para ampliar e modernizar os equipamentos esportivos, de lazer, culturais e que abrigam serviços públicos, como as unidades de saúde”, afirmou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL).