'The Masked Singer': Luiza Possi, a MC Porquinha, é eliminada

Mais um episódio da 4.ª temporada do The Masked Singer Brasil foi ao ar hoje, domingo, 31 de março, na Globo. Houve definição de classificados à grande final do programa: primeiramente a Preguiça e, em seguida, o Bode. Se enfrentaram no derradeiro duelo a Sereia, que se classificou para a final, e a Porquinha, que foi eliminada e teve sua identidade revelada: Luiza Possi.

"Foi muito bom cantar coisas que eu nunca imaginei que fosse cantar. Era importante para mim, também, me identificar com o público novamente. Fazer isso de novo, sem nenhuma identificação com a minha mãe, meu pai, minha própria carreira. Saber que eu podia cativar aquelas pessoas pela primeira vez, de novo", disse a cantora.

Além da apresentação de Ivete Sangalo e reportagem de Kenya Sade, o programa traz como jurados José Loreto, Sabrina Sato, Paulo Vieira e Taís Araújo. Claudia Raia participou como jurado convidado e Cristiane Tornoli e Lázaro Ramos apareceram como personagens digitais.

Quem são os participantes já eliminados no 'The Masked Singer Brasil' em 2024

1.º eliminado: Louro Mané (ETzinho)

2.º eliminado: Popó (Chimarrão)

3º eliminado: Supla (Livro)

4.º eliminada: Karol Conká (Trevo da Sorte)

5.º eliminado: Diogo Almeida (Cuco)

6.º eliminado: Emílio Dantas (Pé de Alface)

7.ª eliminada: Tati Machado (Formiga)

8.ª eliminada: Valéria Barcellos (Mamãe Abacate)

Nos dois episódios seguintes, não houve eliminação.

9.ª eliminada: Luiza Possi (MC Porquinha)