Santo André abre inscrições para o projeto Ritmos e Movimentos

Estão abertas as inscrições para o projeto Ritmos e Movimentos, iniciativa realizada pelo Departamento de Lazer de Santo André, em parceria com a Secretaria de Cultura. A ação tem como objetivo promover, através de diversas práticas corporais como dança, meditação, respiração e alimentação, a conexão entre os diferentes ritmos, movimentos do corpo e as ações realizadas no dia a dia, de forma a proporcionar uma vida mais saudável e plena.

Para isso o projeto foi desenvolvido com quatro práticas distintas: “Imagens e Movimentos”, “Dança e Movimentos”, “Alimentação e Movimentos” e “Corpo e Movimentos”.

Cada prática aborda um aspecto da relação dos movimentos com o cotidiano. Na oficina de “Imagem e Movimento”, o instrutor utilizará os registros produzidos com imagens do dia a dia para exercitar expressões e gestos.

Nas oficinas de “Dança e Movimentos”, diversos tipos de dança, ritmos musicais e diálogos serão utilizados para trabalhar a coordenação e a relação com outras pessoas quando são realizados movimentos.

Já “Corpo e Movimentos” é o tema das oficinas que têm como objetivo promover momentos de reflexão sobre as emoções, pensamentos e o momento presente, por meio de práticas corporais, respiratórias, concentração e meditação.

A oficina “Alimentação e Movimento” busca conectar o corpo e sua história por meio do movimento e do diálogo sobre a comida, partindo do princípio de que a alimentação vai muito além da nutrição do corpo, envolve as emoções, os afetos, a memória e até a poesia.

As aulas de cada uma das práticas acontecem uma vez por semana, com 1h30 de duração, com opções no período da manhã e da tarde em dois equipamentos culturais da cidade: A Casa, no bairro Campestre, e o Centro de Dança, no Jardim Bela Vista. Para participar é preciso ter idade acima de 16 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link http://acesse.santoandre.br/InscricoesRitmoseMovimentos