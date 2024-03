Motorista morre na Rodovia Anchieta após batida

Motorista de um carro morreu neste domingo (31) após bater na parte traseira de um ônibus. O caso aconteceu pela manhã no quilômetro 27 da Rodovia Anchieta, sentido litoral. Apesar de ter sido socorrido pelo Samu, ele não aguentou os ferimentos.

TRÂNSITO

Nesta tarde, os congestionamentos por causa do feriado de Páscoa são registrados na Imigrantes, do km 62 ao km 58, na Padre Manoel da Nóbrega, do km 270 ao km 27, e na Cônego Domênico Rangoni, do km 267 ao km 270 - todos no sentido São Paulo e por causa do alto fluxo de veículos.

A Operação Subida (2x8) está prevista para começar às 17h e vai até às 23h.

Desde à 0h de quinta-feira (28), quando se iniciou a contagem, mais de 223 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 149 mil veículos.