Ludmilla reage às críticas após lançar música em espanhol: - Eu posso fazer o que eu quiser

A cantora Ludmilla usou suas redes para para comentar sobre à repercussão do lançamento de Piña Colada, seu novo hit em espanhol. A cantora falou sobre as comparações do público de seus trabalhos em diferentes ritmos e não gostou nada das críticas.

- Vai ter Ludmilla no pagode, cantando pop merengue, funk... eu sou cantora! Tem gente que fala 'eu queria jogar futebol, mas não sei', aí a pessoa não joga. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu sei, começou.

Lud explicou que seu trabalho vai desde o funk, pop, ao pagode.

- Ai, eu gosto mais da Ludmilla cantando pagode. Vai no Numanice. Quando chegar a era do Numanice, vai ser o teu momento de brilhar e reinar. 'Ai, estou com muita saudade da Ludmilla do pop'. Ludmilla in The House, vai ter teu momento para ir, Ludmilla do pop e do funkão. 'Ai, quero tanto a Ludmilla cantando em outro idioma'. Chegou. Todo mundo vai ter seu momento, é só saber esperar, completou ela.