Austin Butler, astro de Duna 2, revela que precisou de fono para se livrar de sotaque de Elvis Presley: - Estava tentando me lembrar de quem eu era

O sotaque de Austin Butler chamou a atenção ao soar igual à Elvis Presley. Para alguns, vergonha alheia, para outros, genial. O astro, no entanto, revelou em uma entrevista ao talk show The Late Show with Stephen Colbert, que esqueceu de se livrar da técnica que utilizava no set, e adotou o mesmo tom de voz de Elvis Presley. No papo, ele contou que precisou da ajuda de uma fonoaudióloga para se livrar do sotaque e conseguir interpretar outro papel, na série de guerra produzida por Steven Spielberg e Tom Hanks, Mestres do Ar.

O ator que, nesta semana, apareceu em um encontro inusitado com Robert de Niro e Snoop Dogg, contou que havia esquecido quem era, já que passou três anos se preparando para viver o Rei do Rock.

- Eu tive uma fonoaudióloga para me ajudar a parar de soar como o Elvis. Eu só estava tentando me lembrar de quem eu era. Eu estava tentando lembrar do que eu gosto de fazer. Tudo que eu pensei por três anos foi no Elvis. E aí eu viajei para Londres, e naquela época era [pandemia de] COVID, então fiquei isolado por dez dias. Eu pensei: 'Tá bom, coloque toda essa energia em aprender sobre a Segunda Guerra Mundial, declarou ele.