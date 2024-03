Sistema Anchieta-Imigrantes registra congestionamento

Quem decidiu pegar a estrada neste domingo de Páscoa encontrou congestionamento. Segundo boletim da Ecovias, o trânsito intenso está na rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, do km 62 ao km 58, rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, do km 270 ao km 274, e na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, do km 261 ao km 270. Todas as rotas estão com alto fluxo de veículos.

O Sistema Anchieta-Imigrantes está Operação 4x6, com descida pelas pistas sul e norte da Anchieta e subida apenas pelas pistas sul e norte da Imigrantes.

Feriado de Páscoa

Desde à 0h de quinta-feira (28), quando se iniciou a contagem, mais de 223 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 149 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 2,3 mil veículos e subiram mais de 6,7 mil veículos.