Índia: oposição faz comício em Nova Délhi para desafiar primeiro-ministro antes das eleições

Milhares de pessoas participaram neste domingo, 31, de um comício organizado por uma aliança de partidos de oposição da Índia, que critica o governo do primeiro-ministro Narendra Modi por "sufocar" oponentes e minar as instituições democráticas antes das eleições nacionais no próximo mês. O comício "Salve a Democracia" foi a primeira grande manifestação pública do bloco INDIA contra a prisão do líder da oposição e recém-eleito ministro-chefe de Nova Délhi, Arvind Kejriwal, em 21 de março.

Kejriwal foi preso pela Direção Federal de Execução, que é controlada pelo governo de Modi, sob a acusação de que seu partido e ministros de estado aceitaram 1 bilhão de rúpias (US$ 12 milhões) em subornos de fornecedores de bebidas alcoólicas há quase dois anos. O Partido Aam Aadmi (AAP, na sigla em inglês), ou Partido do Povo Comum, negou as acusações e disse que Kejriwal permaneceria como ministro-chefe de Nova Délhi enquanto o tribunal decide o próximo passo.

"Esta batalha visa salvaguardar a nação, a democracia, a constituição, o futuro da nação, os jovens, os agricultores e as mulheres. Esta batalha é pela justiça e pela verdade", disse Deepender Singh Hooda, legislador do partido de oposição do Congresso, aos repórteres no comício.

A prisão de Kejriwal é vista como um revés para o bloco de oposição que é o principal adversário do Partido de Modi, o Bharatiya Janata, ou BJP, nas eleições que serão realizadas durante seis semanas a partir de 19 de abril.

Líderes da oposição criticaram a detenção de Kejriwal como antidemocrática e acusaram o BJP de usar a agência federal para atacá-los, apontando para uma série de detenções e investigações de corrupção contra figuras-chave da oposição. O BJP nega ter como alvo a oposição e afirma que as agências responsáveis pela aplicação da lei agem de forma independente. "Narendra Modi quer estrangular a democracia e tirar do povo a opção de escolher o governo de sua preferência", escreveu no X o líder da oposição Rahul Gandhi, do Partido do Congresso, que participou do comício de domingo.