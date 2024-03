Erika Schneider sofre acidente em viagem a Trancoso, na Bahia: - O dedo virou

Que susto! Durante sua viagem entre amigas e com a mãe para Trancoso, na Bahia, Erika Schneider passou por um acidente. A influenciadora mostrou nas redes sociais, que machucou o pé, no começo achava até que podia ter quebrado ele.

Segundo Schneider, enquanto ela estava em um deck na beira da praia tirando fotos e caminhando, uma das partes de madeira caiu e seu pé afundou. Batendo nas laterais, um dos dedos da modelo deslocou e então ela foi para o hospital. Mas isso foi outro perrengue, já que a clínica médica com raio-x mais próxima ficava a uma hora e meia de carro.

Com uma foto de seu pé sendo enfaixado, Erika começou a mostrar os registros do acidente:

Hoje, imobilizando o pé que a gatita machucou.

Em seguida, ela compartilhou um vídeo em que estava deitada na maca e explicava para o profissional de saúde o que tinha acontecido.

O dedo virou, as meninas viram e começaram a gritar porque ele foi parar do outro lado. O chinelo tinha ficado dentro do buraco. Eu não sabia se pegava o chinelo, se desvirava o dedo. Não sei como consegui colocar ele no lugar.

Já na volta do hospital, com o pé imobilizado, Erika contou que não teve nada grave. Além disso, ela revelou que em seu grupo de amigos, toda vez que eles viajam alguém acaba se machucando.

Resumo. Não quebrei o pé, somente desloquei, mas coloquei no lugar eu mesma. Ficou a luxação e perdi meu dia nessa função

Mesmo com todo o perrengue, a modelo estava levando a situação com bom humor. Depois de compartilhar a história nos Stories, Schneider publicou uma foto de antes do acidente e brincou:

Minutos antes de quebrar o dedinho do pé ou quase?