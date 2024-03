Grávida, Gabi Luthai desabafa sobre a depressão: Ironicamente, está sendo o pior aniversário da minha vida

No último sábado, dia 30, Gabi Luthai compartilhou um posicionamento com seus fãs. No texto, a cantora que está grávida de seu primeiro filho com Téo Teló, desmentiu que Pietro teria nascido e revelou que não está em seus melhores dias.

Segundo sua nota, a Gabi contou que em um momento muito especial ela viveu um dos piores aniversários. No dia 30 de março, a mãe do filho de Téo, completou 31 anos de idade:

Oi, gente, tudo bem? Pietro não nasceu. Na verdade, a depressão anda me vencendo nos últimos dias. Nessas horas eu não tenho muito o que fazer, prefiro me isolar. Respirar fundo. Obrigada pelas felicitações. Ironicamente está sendo o pior aniversário da minha vida, justo num momento tão especial. Estou tentando separar as sensações.

Para finalizar seu texto, Luthai afirmou que vai voltar para as redes, mas sem previsão.

Daqui uns dias eu volto, quando eu estiver normal. Agora não tenho muito a somar com vocês. Beijos, Gabi.

A cunhada de Michel Teló está na reta final da gravidez, atualmente a cantora já chegou no oitavo mês da gestação.