Viih Tube se declara a Eliezer após primeira festa em casa nova: Nunca imaginei que existisse homem assim

No último sábado, dia 30, Viih Tube e Eliezer abriram a casa nova para receber família e amigos e comemorar o aniversário da mãe da influenciadora. O tema da festa era anos 80 e depois da comemoração a mamãe de Lua decidiu agradecer a todos que ajudaram, mas um deles recebeu um texto especial: seu marido.

E também preciso falar do meu maridinho. Eu nunca senti isso por alguém. Ver ele resolvendo tudo da festa para a gente, enquanto nós três nos arrumávamos no quarto na maior paz! E ele: Deixa que eu resolvo, amor. Meu Deus! Eu nunca imaginei que existisse homem assim. Festa da minha mãe, minha tia que hoje ele sabe que são família dele e somos todos uma família só.

A ex-BBB continuou e falou sobre como os dois formaram uma grande família juntando os dois lados. Além de falar o quanto Eliezer é importante para ela:

Eu achava que isso não existia! Mesma coisa com a família dele para mim. É minha família! Como eu sonhava com isso e nem sabia. Porque não sabia como era esse sentimento de ser amada de verdade e do que ele é importante para mim. Também ser igualmente para ele! Casamento é isso!