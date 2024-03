Desculpas, desabafos e rota sendo recalculada... Confira o que rolou na madrugada do BBB24

O modo turbo do BBB24 está ativado e os participantes estão fazendo de tudo para garantir uma vaga na grande final! Na noite do último sábado, dia 30, a casa mais vigiada do Brasil curtiu um show do É O Tchan! e, entre muitos sucessos, eles também ativaram o modo jogador e conversaram sobre os próximos passos.

MC Bin Laden aproveitou a festa para se desculpar com Matteus após uma grande confusão na dinâmica do Sincerão.

- Mano, me desculpa por tudo que eu te ofendi. (...) Ali foi muito à flor da pele, muita coisa. Jamais eu ia querer procurar briga lá fora. Ao contrário, ia querer te chamar pra gente jogar bola, se conhecer..., disse.

Matteus então afirma que tudo faz parte do jogo:

- Aqui a gente vai seguir, e qualquer argumento a gente vai ter que usar um contra o outro.

Bin então continuou:

- Às vezes, eu consigo ver mais coisa boa em você do que coisa ruim. Eu falo isso pras pessoas, mas eu tenho que ver coisa ruim pra falar. Mas, mano, independentemente de qualquer coisa, eu tenho que falar um bagulho pra você: eu gosto de você, não tenho nada contra. Eu quero que você vá em show meu mesmo, quero que você conheça minha família. Eu quero ir na tua cidade, quero que a gente jogue bola junto, quero que a gente tenha um momento de churrasco pra gente dar risada, falar de muita coisa. Juro pra você, sei que eu errei muito naquela segunda-feira. Eu te peço muitas desculpas, mano. Juro pra você, eu nunca arrumei tanta confusão assim na minha vida.

Briga entre Davi e Matteus

Em outro momento da festa, Davi decidiu desabafar com Alane sobre a discussão que teve com Matteus. Segundo o baiano, o termo desrespeitoso usado pelo gaúcho o incomodou muito.

- Vocês precisam se resolver, não só pela amizade de vocês, mas porque, a essa altura do jogo, nosso grupo tem que estar mais do que forte, sabe? Entendo seu lado, entendo também o lado dele. É difícil. Aqui, no jogo, às vezes, uma palavra pode virar uma coisa maior. Realmente acho que vocês são muito irmãos, que vocês têm personalidades diferentes e vocês precisam se resolver. Amanhã, sabe? Por vocês dois, afirmou Alane ao colega.

Após conversar com Davi, Alane também parou para escutar o lado de Matteus, que afirmou:

- Alane, eu só falei uma coisa que eu estava sentindo. Eu já notei que Davi não gosta de ser contrariado. Isso eu notei, isso é verdade. Eu posso ter me equivocado de ter uma visão que, às vezes, não estava acontecendo, mas eu senti que estava acontecendo. Mas era uma coisinha assim. Ele é um tipo de pessoa que não dá o braço a torcer. O cara está falando as coisas e não dá o braço a torcer. Não quero o mal de ninguém, já deixei claro no quarto, mas não vou aguentar osso de pessoa que eu trato com respeito e está gritando comigo, falando de uma maneira que eu não mereço. Por mais que seja o jeito de falar, mas tem jeito para falar.

Alane então aconselhou o amigo, assim como fez com Davi:

- Eu acho que a gente está em um momento do jogo que não dá para ter isso.

Ainda, em outro momento, Matteus decidiu conversar com Beatriz sobre o atrito que teve com o baiano:

- O Davi leva as coisas à ponta de faca. Se tu não faz o que ele acha interessante, ele fica bravo, ele sai fora do dele. Pra que isso? Não foi nada muito pesado para estar toda essa baderna, todo esse problema. Eu não preciso estar me arrastando no chão pra agradar o Davi. Ele é meu amigo, eu quero bem ele, mas ele também tem que ter um pouquinho de humildade de chegar e dizer assim: Não, Matteus, vamos conversar numa boa.

Recalculando rota?

Após a festa, MC Bin Laden se reuniu com os seus colegas no quarto gnomo e compartilhou um momento que percebeu na festa.

- Mas eu tenho um achado para entregar. O Davi falou para Alane que ele estava calculando, pensando no negócio dele aqui, da vida dele aqui dentro, estava pensando no norte deles. Resumidamente, o norte que ele estava falando que e ele e Isabelle, e os três, né? Bia, Alegrete e Alane. Ele falou isso.