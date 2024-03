Sem Kate Middleton e Príncipe William, Rei Charles III participa de missa de Páscoa

Celebrando as tradições em meio ao tratamento contra um câncer, Rei Charles III marcou presença na missa de Páscoa. Ao lado de Camilla Parker-Bowles, o monarca esteve na capela de São Jorge, mas seguindo ordens médicas, se manteve afastado de muitos convidados, em Windsor, no Reino Unido.

De acordo com a revista People, Charles não vai dar uma recepção ou fazer um almoço para os mais próximos após a missa, como é de costume. Assim como o afastamento na igreja, evitar as festas foi uma recomendação de seus médicos.

Ir ao seu segundo evento oficial desde o anúncio da doença foi uma escolha do próprio rei que segundo fontes do The Telegraph acreditava que isso era um sinal de que as coisas estão indo na direção certa.

Diferentemente do sogro, Kate Middleton não tem aparecido publicamente desde que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano. Depois de muitas especulações sobre sua saúde, a Princesa de Gales anunciou que também está tratando de um câncer, não especificado.

Esperava-se que ela faria um grande retorno aos eventos oficiais na missa de Páscoa na Capela de São Jorge. Mas quebrando as expectativas, nem Middleton, nem o Príncipe William participaram do evento. Segundo a imprensa internacional, o casal preferiu comemorar de forma reservada com os três filhos.

O perfil oficial da Família Real Britânica compartilhou uma publicação desejando boa Páscoa a todos. Já a página de Kate e William não postou nada.