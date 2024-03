Tati Weston-Webb é eliminada e Brasil fica sem representante na etapa de Bells Beach de surfe

A brasileira Tati Weston-Webb fechou a sua participação na etapa de Bells Beach da Liga Mundial de Surfe (WSL) ao ser eliminada nas quartas de final, na madrugada deste domingo. Em uma disputa bastante equilibrada, ela foi superada pela atual campeã mundial, Caroline Marks.

Apesar do favoritismo, a americana obteve a classificação por uma vantagem na pontuação de apenas 0,18 pontos. Ao encerramento da bateria, ela somou 11,94 contra 11,76 da surfista gaúcha.

Na água, Caroline emplacou logo uma nota 7,17. Tati teve um bom início, mas uma queda no momento da finalização comprometeu seu desempenho e ela contabilizou apenas 4,83, ficando em desvantagem.

Na segunda série, porém, o cenário mudou. A brasileira obteve um 6,93 contra 4,17 da americana e passou a comandar o confronto. Já no final, Marks melhorou sua segunda nota ao atingir 4,77 voltando a liderar. Para superar a rival, Tati precisava de um 5,02, mas não conseguiu fazer a pontuação necessária e foi eliminada.

O Brasil contou com a participação de nove surfistas na etapa australiana da WSL. No masculino, nenhum competidor chegou às quartas de final. Dos que foram mais longe, Samuel Pupo, Yago Dora e Caio Ibelli caíram nas oitavas. No feminino, em um confronto de brasileiras, Luana Silva perdeu para Tati Weston-Webb também na fase de oitavas.