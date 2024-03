Após morte súbita aos 27 anos de idade, Chance Perdomo é homenageado por colegas de trabalho

Luto! Morreu no último sábado, dia 30, Chance Perdomo, aos 27 anos de idade. A morte do ator, que sofreu um acidente de moto, comoveu os fãs e diversos amigos, que usaram as redes sociais para prestar uma última homenagem ao artista, famoso por seus papeis em Gen V e O Mundo Sombrio de Sabrina.

O ator Patrick Schwarzenegger, que contracenou com Perdomo em Gen V, usou a sua conta no X - antigo Twitter - para lamentar a morte do amigo:

Isso dói. Muito. Que jovem ator talentoso e um grande amigo - se foi muito cedo. Foi é um prazer trabalhar com ele na Geração V. RIP Chance.

Outro ator de Gen V, que relembrou com carinho de Perdomo foi Robert Bazzocchi:

Uau. A primeira coisa que disse a ele na leitura da mesa piloto foi que ele era um dos meus atores favoritos de Sabrina. Ele é um destaque. Tanto talento e uma alma calorosa. Meu coração está com sua família e entes queridos, que ele descanse em paz.

Os produtores de Gen V também emitiram um comunicado em conjunto lamentando a morte súbita do ator. Segundo eles ainda é difícil escrever sobre Perdomo no passado.

Não conseguimos entender isso. Para aqueles de nós que o conheceram e trabalharam com ele, Chance sempre foi charmoso e sorridente, uma força entusiasta da natureza, um artista incrivelmente talentoso e, mais do que qualquer outra coisa, apenas uma pessoa muito gentil e adorável. Mesmo escrever sobre ele no passado não faz sentido. Sentimos muito pela família de Chance e lamentamos a perda de nosso amigo e colega.

Os membros do elenco de The Boys, Jack Quaid , Erin Moriarty e Karen Fukuhara, republicaram a declaração sobre a morte do ator como forma de homenageá-lo.

Comunicado da morte

A trágica notícia da morte foi confirmada pela assessoria do ator à Variety:

É com pesar que compartilhamos a notícia do falecimento prematuro de Chance Perdomo em consequência de um acidente de motocicleta. As autoridades informaram que nenhum outro indivíduo estava envolvido. Sua paixão pelas artes e seu apetite insaciável pela vida foram sentidos por todos que o conheceram e seu carinho continuará naqueles que ele mais amava. Pedimos que respeitem o desejo de privacidade da família enquanto lamentam a perda de seu amado filho e irmão.