Gafe de Lula com Macron se soma a outros 'deslizes' do presidente; relembre 10 casos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confundiu nesta terça-feira, 26, o nome do presidente da França e chamou Emmanuel Macron de Nicolas Sarkozy, ex-presidente do país europeu. O deslize foi durante a condecoração do líder indígena Raoni Metuktire com a Ordem Nacional da Legião de Honra, maior honraria concedida pelo governo francês, em Belém (PA).

A gafe integra uma lista de declarações controversas do presidente brasileiro, como quando falou sobre a "varanda do pum" e na ocasião que disse que nasceriam uvas numa oliveira.

'Gosta de um tambor'

Em janeiro deste ano, em discurso sobre educação e qualificação de jovens, Lula perguntou a uma jovem se ela era "cantora", "namorada de alguém" ou mesmo "percussionista", pois, segundo ele, "afrodescendente assim gosta de um batuque de um tambor". A declaração foi feita durante uma cerimônia na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em São Paulo. A jovem ganhou o prêmio de melhor jovem aprendiz da empresa.

'Comunista do bem'

Em dezembro de 2023, ele disse que esperava que o então ministro da Justiça Flávio Dino, indicado por ele para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), fosse um "comunista do bem" na Corte.

'Varanda do pum'

Em mais uma brincadeira, o presidente sugeriu que o "Minha Casa, Minha Vida" construísse residências mais espaçosas, com cercas, quintais e uma "varanda do pum". A declaração foi em julho de 2023, no relançamento do programa.

Andador e muletas

Outra situação provocou, inclusive, uma repreensão da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), por ele relacionar beleza ao não uso de equipamentos como muleta e andador. Poucos antes de fazer uma cirurgia no quadril, Lula informou que não seria fotografado usando os equipamentos de apoio. "Significa que vocês não vão me ver de andador, muleta, vocês vão me ver sempre bonito", disse em setembro de 2023.

Pobre frustrado

Com patrimônio de R$ 7,4 milhões, autodeclarado em 2022, o presidente afirmou que não é "frustrado por ser pobre", em discurso no encerramento do Fórum Econômico Brasil-Angola, em Luanda, capital do país africano. A declaração foi em agosto de 2023.

Conceito 'relativo'

Comentando sobre a política do país vizinho, Lula disse que "a Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim". O comentário foi dado em entrevista à Rádio Gaúcha, em junho de 2023. Lula também afirmou que gosta de democracia e a exerce com plenitude.

'Grampinho'

Lula já se referiu a ACM Neto (União Brasil) como "grampinho", em maio do ano passado. A expressão pejorativa para se referir a ex-prefeito de Salvador é uma alcunha dada por adversários políticos, em razão de um escândalo de escutas telefônicas revelado nos anos 2000.

'Piada' com peso de Dino

Lula fez comentário sobre a forma física do seu então ministro da Justiça Flávio Dino, em junho de 2023. O petista afirmou que serviriam "pouca comida" para o ministro durante o almoço. No mesmo mês, ele já havia dito que, por conta da obesidade, Dino estaria andando de bicicleta.

Oliveira de uvas

Em outra gafe, Lula afirmou que a oliveira que plantava na Embaixada da Palestina em Brasília demoraria para dar uvas. A árvore, porém, dá azeitonas. O momento da declaração pode ser visto no vídeo gravado em fevereiro deste ano.

Agradecimento à África

Em outra declaração controversa, Lula afirmou ter gratidão à África "por tudo o que foi produzido pelos 350 anos de escravidão" no Brasil. A fala provocou uma série de repercussões, tanto da oposição, com críticas, quanto do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.