Charge - 31 de março de 2024

No primeiro bimestre, o Grande ABC registrou diminuição recorde de casos de roubo de veículos. Nos dois primeiros meses do ano, foram notificadas 521 ocorrências (262 em janeiro e 259 em fevereiro) – menor número em 24 anos. Em 2001, início da série histórica, 3.016 casos foram contabilizados na região no mesmo período, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).