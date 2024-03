AD Santo André faz um bom jogo, mas perde a segunda na LBF

Foi um jogaço. Sampaio Basquete e AD Santo André fizeram, certamente, a melhor partida da LBF (Liga de Basquete Feminino) até agora. Jogando em casa, as maranhenses venceram por 67 a 61, mas a equipe da região vendeu muito caro a derrota.

Sampaio praticamente garantiu a vitória no primeiro período, quando venceu por 21 a 9. A partir daí, as andreenses acertaram a marcação, passaram a ser mais eficientes no ataque e equilibraram a partida, e venceram o segundo período por 11 a 9 e o quarto por 18 a 15. O terceiro ficou empatado em 23 a 23.

A última parte do jogo foi emocionante, chegando a ficar 54 a 54. As maranhenses, porém, souberam aproveitar os turnovers (erros do ataque andreense com a consequente conversão de cestas), dois deles de três pontos, que praticamente confirmou a diferença.

A vitória mantém o Sampaio na liderança da LBF com 100% de aproveitamento. São sete jogos e sete vitórias. Já a AD Santo André conheceu a segunda derrota e com cinco vitórias ocupa a quarta colocação.

Na próxima sexta-feira (5), às 19h, as andreenses recebem o Corinthians, no Dell’Antonia.