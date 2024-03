Cachorrão marca aos 51 e larga na frente nas quartas do Paulista da A3

O EC São Bernardo conseguiu uma vitória importante neste sábado (30) no Interior. Jogando em Sertãozinho, o Cachorrão fez 1 a 0 sobre os donos da casa e encaminhou bem a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A3. Na partida de volta, no próximo sábado (6), no Estádio Bruno José Daniel, o clube são-bernardense jogará por um empate para avançar.

A partida de neste sábado (30) teve um primeiro tempo truncada, com poucas, porém boas chances de gol para ambos os lados. A estratégia do técnico Renato Peixe, do Cachorrão, era a de não voltar com a derrota, por isso, optou por uma marcação forte no meio de campo para evitar as criações ofensivas do adversário. Por outro lado, o São Bernardo tentava algumas escapadas rápidas quando tinha o domínio da bola. Com algumas escapas e pouca eficiência, a primeira etapa terminou sem que o marcador fosse inaugurado.

A segunda etapa foi melhor, o Touro dos Canaviais precisava da vitória para trazer a vantagem para o jogo de volta e chegou com perigo em algumas situações. Aos 37 minutos, quase marcou após um chute na trave do atacante.

Quando as equipes já se contentavam com o empate, no apagar das luzes, após reposição de bola do goleiro Henrique e falha bisonha da zaga do Interior, o atacante Douglas escorou de cabeça e deu a vitória para o Cachorrão.