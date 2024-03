Começa hoje na Vila a decisão do Paulistão

Santos e Palmeiras iniciam hoje a decisão do Campeonato Paulista. Os dois melhores times da competição duelam a partir das 18h, na Vila Belmiro.

Será o 311º confronto da história entre os clubes. Somadas todas as competições, o Verdão leva vantagem com 135 vitórias contra 96 do Peixe. Também houve 79 empates. Quando o assunto é só Paulistão, o duelo já aconteceu 196 vezes, e o alviverde também leva vantagem, com 97 vitórias contra 54 do alvinegro praiano.

Porém, essa história recheada de rivalidade chega apenas à sua quinta decisão de campeonato. A primeira foi no Paulista de 1959, quando o Santos levou a melhor. Outra decisão entre os clubes só voltou a acontecer em 2015, por duas vezes. No Paulistão, deu Peixe, e na Copa do Brasil, deu Verdão. Por fim,voltaram a se enfrentar em 2021, na decisão da Libertadores 2020, no Maracanã, e o time da Capital paulista levou a melhor.

Para voltar a conquistar um caneco oito anos depois, o técnico Fábio Carille levará a campo força máxima. O lateral Aderlan está recuperado de lesão, mas sua escalação no time titular ainda é dúvida.

Já no Palmeiras, o atacante Endrick virou duvida de última hora. O atleta está sentindo uma lesão na coxa e será reavaliado momentos antes da partida.

Ontem, os técnicos Fábio Carille e Abel Ferreira concederam entrevista coletiva conjunta organizada pela FPF (Federação Paulista de Futebol).