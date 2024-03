Dentista aposenta o branco e cria a ‘moda consultório’

A dentista Daniella Basaglia, de Santo André, reparou na necessidade de trazer mais alegria e diversão para o mundo branco dos consultórios. E então, há cerca de dez anos, teve a ideia de ‘colorir’ o ambiente. Foi assim que nasceu a FunWork, empresa que comanda e que se especializou em vestimentas para profissionais da área de saúde.

“Tudo era aquele branco, que trazia medo. E então nasceu o pensamento de tornar o clima do atendimento mais acolhedor. Logo vieram as máscaras descartáveis que vinham com sorrisos desenhados e bocas de animais. Nós começamos sendo apenas FunMask, e fomos expandindo, vendendo para todo o Brasil e sempre buscando inovação. Iniciamos a criação de toucas, gorros e também o nosso carro-chefe hoje em dia, que são os jalecos e pijamas cirúrgicos mais modernos e divertidos”, conta a empreendedora.

Atualmente, o grupo FunWork conta com duas empresas: FunWork e Jaleco.shop, que se destacam por oferecer itens de proteção com abordagem mais leve e descontraída para o atendimento de crianças, e com mais estilo para algumas áreas, como a da estética, por exemplo.

Os itens caíram no gosto dos profissionais da área e a empresa hoje vende 4.200 peças por mês – tem até clientes fora do País – e emprega dez pessoas.

“Para a criançada nossos equipamentos são muito importantes, pois conseguem levar o lúdico para o consultório e os fazer com que esqueçam que estão passando por um tratamento. Já tivemos coleções de jalecos para os pequenos se vestirem iguais aos médicos para terem uma maior interação”, acrescenta Daniella.

Hoje, o carro-chefe é a marca de jalecos, que possui uma gama de modelos que vão desde os mais elegantes até itens licenciados com personagens como a Hello Kitty.

“Fizemos essa separação das marcas, para conseguir expandir para os outros públicos, não somente esse lado infantil e agora estamos virando referência para esses outros profissionais que querem se diferenciar”, diz Daniella.

Além disso, a FunWork já realizou parcerias com ONGs, como a Por 1 Sorriso, na qual a empresa criou os itens para os atendimentos e a parte do lucro da venda é revertido para as ações da ONG.

Também foi realizado no ano passado uma ação no outubro rosa no site, em que os lucros foram revertidos em uma doação de turbantes para as mulheres com câncer de mama.