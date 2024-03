Região registra menor número de roubo de veículos em 24 anos

No primeiro bimestre, o Grande ABC registrou diminuição recorde de casos de roubo de veículos. Nos dois primeiros meses do ano, foram notificadas 521 ocorrências (262 em janeiro e 259 em fevereiro) – menor número em 24 anos. Em 2001, início da série histórica, 3.016 casos foram contabilizados na região no mesmo período, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Na comparação com o ano passado, a redução foi de 43,2%, quando foram computados 917 registros. Em relação ao último bimestre de 2023, novembro e dezembro, a queda foi de 40,1%, com 871 ocorrências.

A SSP atribui a expressiva queda às operações policiais realizadas nos municípios da região, como ações investigativas para combater a receptação de peças automotivas oriundas de veículos roubados e fiscalizações em locais com maior incidência de delitos. A Polícia Civil realiza fiscalização em desmanches, lojas de venda e ferros velhos, enquanto a PM (Polícia Militar) promove diversas operações, tais como a Operação Impacto no Grande ABC, Direção Segura, entre outras.

“Somado a isso, mais infratores foram presos e apreendidos no período, sendo 1.330 pessoas – alta de 1,9%. No total, 657 veículos foram recuperados no bimestre, número 30,1% maior do que na comparação com 2023”, destacou a Pasta.

Outro crime contra o patrimônio que apresentou queda histórica na região em 2024 foi roubo geral, que contabiliza as subtrações de diversos tipos de objetos, como dinheiro, cartões, celulares, roubo a carga e também a banco. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram realizados 2.638 BOs (Boletins de Ocorrência) desse tipo de delito, menor número desde 2003, quando as delegacias receberam 2.554 notificações.

DEMAIS INDICADORES

Além dos delitos de roubo, que ocorre com emprego de ameaça e violência, o Grande ABC registrou redução nos demais indicadores criminais. Furto geral – subtração sem violência – diminuiu 38,8% em um ano, passando de 4.310 casos para 2.638 no bimestre deste ano.

As ocorrências de estupro geral, que incluem violência contra vulneráveis, caíram 13,5% no Grande ABC. Nos dois primeiros meses do ano, as vítimas realizaram 77 BOs ante 89 em 2023.

O número de vítimas de homicídio doloso, quando há intenção de matar, reduziu 7,1% e passou de 28 no ano passado para 26 em 2024. As ocorrências de tentativa de homicídio tiveram leve queda, e saíram de 31 para 30 – diminuição de 3,2%.

Sobre as reduções dos índices, a SSP informou que a Pasta tem ampliado as ações de combate à criminalidade em todo o Estado. A partir da análise dos indicadores criminais, os programas de policiamento são orientados e posicionados para coibir as práticas delituosas. “No Grande ABC, 68 armas de fogo foram retiradas das mãos dos criminosos e 439kg de drogas foram apreendidos no primeiro bimestre”, reforçou o órgão.

Já os delitos de lesão corporal dolosa (7%) e furto de veículos (1,2%) tiveram alta no período.