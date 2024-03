Milan vence fora de casa e Juventus tropeça contra a Lazio no Italiano

O Milan chegou a sua sexta vitória consecutiva na temporada, neste sábado, ao superar a Fiorentina por 2 a 1, fora de casa. O time visitante sustentou com tranquilidade a vice-liderança do Campeonato Italiano. Ainda neste sábado, a Juventus tropeçou longe de Turim, ao ser batida pela Lazio.

O triunfo no estádio Artemio Franchi, na cidade de Florença, levou o Milan aos 65 pontos, 11 atrás da líder Inter de Milão, que ainda jogará nesta rodada. A Fiorentina, por sua vez, ocupa o 10º posto da tabela, com 43 pontos, sem maiores ambições nesta reta final do Italiano.

Milan e Fiorentina fizeram um primeiro tempo de poucas emoções e raras chances de gol. A situação mudou logo no começo da etapa final. Aos 2 minutos, o português Rafael Leão deu assistência, de calcanhar, para Loftus Cheek abrir o placar após aproveitar escorregão do marcador.

A reação da equipe de Florença foi rápida. Apenas três minutos depois, Alfred Duncan recebeu passe de Beltrán e mandou para as redes: 1 a 1. Porém, nova rápida reação recolocou o Milan na dianteira do placar. Aos 8, Rafael Leão anotou belo gol ao entrar na área, driblar o goleiro e balançar as redes, sacramentando a vitória dos visitantes.

Pouco mais cedo, a Juventus foi derrotada pela Lazio por 1 a 0, em Roma. O único gol da partida foi marcado somente aos 48 minutos do segundo tempo, por Marusic. A equipe de Turim contou com os brasileiros Danilo, que costuma jogar como zagueiro, e Bremer entre os titulares.

O tropeço deixou a Juventus mais distante do Milan na tabela. O terceiro colocado soma 59 pontos. A Lazio, por sua vez, aparece na sétima colocação, com 46.

Ainda neste sábado, Genoa e Frosinone empataram por 1 a 1, com gol do brasileiro Reinier, em Gênova. Em casa, o Torino bateu o Monza por 1 a 0.