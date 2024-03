Consumidores enfrentam filas na véspera da Páscoa

O Sábado de Aleluia foi o dia escolhido por muitos moradores do Grande ABC para as compras de Páscoa. Na véspera, os tradicionais ovos dividiram espaço com as barras de chocolate e as promoções nos supermercados garantiram longas filas durante toda tarde. Neste domingo, seja com o almoço preparado em casa ou no restaurante, o desejo de passar o momento com a família é praticamente unânime.

O administrador comercial Clóvis Geraldo, 55 anos, morador da Vila Alzira, em Santo André, vai passar a Páscoa com os quatro filhos, que têm 13, 17, 24 e 31 anos. “Meu domingo vai ser tranquilo. Uma filha que mora no Interior veio me visitar nesse feriado. Vamos todos cozinhar juntos. Com a correria do dia a dia, sempre pedimos delivery, mas, nesse domingo, vamos desacelerar e aproveitar o momento em família.”

De acordo com Geraldo, fazer as compras na véspera foi a estratégia que encontrou para economizar. “Comprei ovos apenas para os meus filhos mais novos. Os outros dois já são grandes. Durante a semana, passei no mercado e tudo estava mais caro. Hoje, as promoções já começaram. Valeu a pena deixar para última hora.”

Para o analista fiscal Denilson Ribeiro, 55, as compras de Páscoa pesaram um pouco no bolso. Ele decidiu fazer um amigo secreto neste domingo com toda a família, além de preparar um churrasco. “Os preparativos começaram na Sexta Santa, quando comprei bacalhau. Optamos neste ano por ovos de chocolate caseiros porque são mais recheados. Também fiz algumas doações para pessoas em vulnerabilidade social. Hoje, estou fazendo mais algumas compras. Como um bom brasileiro, deixei para o último minuto. A fila está enorme”, comenta o morador do Jardim do Estádio, em Santo André. “Neste domingo, vamos reunir todo mundo e fazer algumas brincadeiras. Ao todo, acho que gastei R$ 500, bem mais que no ano passado, mas vale a pena por ser uma data especial.”

Durante os feriados, há quem prefira pôr a mão na massa e mostrar os dotes culinários para quem mais ama, mas também existem aqueles que aproveitam as comemorações para deixar a preocupação com a cozinha de lado.

A professora Carmen Almeida, 73 anos, adora comer bacalhau na Páscoa, mas, como não sabe preparar o peixe, vai passar o almoço desse domingo com o marido, dois filhos e dois netos em um restaurante. “Não preparei nada. Vamos comer fora. O máximo que fiz foi enfrentar a fila do mercado para comprar barras de chocolate e uma lembrancinha aos netos. Quero gastar pouco, porque depois do domingo de Páscoa, vem a segunda-feira com boletos”, ironiza a moradora do Parque Jaçatuba.

Assim como Carmen, a organizadora de eventos Sandra de Souza, 51, da Vila Alzira, também já está pensando no cardápio do restaurante. “Vou me dar ao luxo de comer fora. Nada de cozinhar. Já combinei com a minha família. Somos em 10 pessoas, entre filhos e netos. A única coisa que não deu para abrir mão foi o ovo de Páscoa. Até tentei convencer as crianças, mas não teve acordo.”