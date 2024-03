Atlético-MG abre 2 a 0, mas Cruzeiro marca aos 49min e busca empate na final do Mineiro

Com dois tempos bem distintos, Atlético-MG e Cruzeiro empataram na tarde deste sábado, por 2 a 2, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo confronto de ida da final do Campeonato Mineiro. O time mandante abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu a igualdade, com direito a gol do Cruzeiro aos 49 minutos do segundo tempo. Bruno Fuchs, Hulk, Jemerson (contra) e Dinenno marcaram os gols do clássico.

O resultado deixou o Cruzeiro em vantagem na decisão do Estadual, precisando de um simples empate no confronto de volta para ser campeão diante de sua torcida. Já o Atlético-MG terá que vencer por qualquer resultado. Os times se enfrentarão no dia 7 de abril, domingo, às 15h30, no Mineirão.

Além de amargar o empate após abrir 2 a 0 no primeiro tempo, o Atlético-MG segue sem conseguir vencer seu maior rival em sua nova Arena. Em três jogos, são duas vitórias do Cruzeiro e agora um empate.

Com bola rolando, o Atlético-MG envolveu o Cruzeiro e abriu boa vantagem no primeiro tempo. Logo aos 7 minutos, o zagueiro Bruno Fuchs encarou a marcação de Marlon, invadiu a área, deixou Romero para trás e finalizou rasteiro. A bola passou debaixo de Rafael e parou dentro do gol.

A vantagem animou ainda mais o Atlético, que sentiu o bom momento e ampliou aos 25. Guilherme Arana lançou Hulk do campo de defesa. O centroavante partiu em velocidade, driblou o goleiro Rafael e completou para as redes, marcando seu 101º gol pelo Atlético-MG.

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou disposto a reduzir a vantagem do rival. Aos 3 minutos, Matheus Pereira dividiu bola dentro da área, Maurício Lemos chutou em cima de Jemerson e a bola parou dentro do próprio gol, recolocando o time celeste na partida.

Com o placar de 2 a 1, o Atlético-MG se viu pressionado pelo torcedor, enquanto o Cruzeiro apostou nos contra-ataques para assustar e quem sabe chegar ao empate. E saiu aos 49, quando João Marcelo cruzou da direita e Dinenno cabeceou para fazer 2 a 2, dando números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 2 X 2 CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia (Alan Franco), Bruno Fuchs, Maurício Lemos (Mariano), Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho (Alisson) e Igor Gomes (Edenilson); Hulk (Gustavo Scarpa) e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Neris, João Marcelo e Villalba (Zé Ivaldo) e Marlon (Barreal); Lucas Romero (Lucas Silva), Machado (Cifuentes) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Mateus Vital) e Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

GOLS - Bruno Fuchs, aos 7, e Hulk, aos 25 minutos do primeiro tempo. Jemerson (contra), aos 3, e Dinenno, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maurício Lemos, Battaglia, Igor Gomes e Hulk (Atlético-MG); Neris, Marlon, Lucas Romero, Machado, Ramiro, Matheus Pereira e Dinenno (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 3.037.049,32.

PÚBLICO - 42.590 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).